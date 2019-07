Usa: Trump incontra dirigenti tecnologici per discutere di Huawei e pratiche commerciali

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato ieri, 22 luglio, gli amministratori delegati di Google, Broadcom e altre società tecnologiche per discutere di pratiche commerciali e questioni inerenti alla sicurezza nazionale. In un comunicato stampa, la Casa Bianca ha definito l’incontro “costruttivo”. Un argomento rimasto in sospeso riguarda il divieto statunitense al colosso tecnologico cinese Huawei. A maggio il dipartimento del Commercio ha inserito Huawei in una “lista nera”, vietando così alle compagnie statunitensi di vendere parti e componenti al gigante cinese senza delle licenze speciali. I dirigenti hanno richiesto “decisioni tempestive sulle licenze” al dipartimento del Commercio per quanto riguarda Huawei, e il presidente ha concordato con loro, si legge nella nota della Casa Bianca. (segue) (Was)