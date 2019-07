Egitto: governo realizzerà nuova zona per le Pmi a Qalubiya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli ha emesso un decreto per realizzare una zona per le piccole e medie imprese (Pmi) nel governatorato di Qalubiya, del delta del Nilo. La zona sarà costruita su un'area di circa 15 mila metri quadrati nella città di Benha. Il governo ritiene che le zone franche per le Pmi siano “un fattore chiave per la crescita”, si legge in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dell’esecutivo. L’obiettivo è raddoppiare i tassi di crescita industriale “fino a raggiungere l'11 per cento nel 2021/2022”. (Cae)