Venezuela: oggi a Buenos Aires nuova riunione del Gruppo di Lima (4)

- Il nuovo appuntamento del Gruppo di Lima si celebra mentre delegati di governo e opposizione continuano a confrontarsi all'ombra dell'iniziativa diplomatica promossa dal regno di Norvegia. Colloqui che si tengono a Barbados sulla base di un'agenda fissta dal governo del paese scandinavo: riservatezza sul contenuto dei colloqui, sessioni continue e rispetto di un ambiente "costruttivo". Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri della Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aveva detto che nel caso in cui non si fossero raggiunti risultati concreti, Bogotà avrebbe chiesto al gruppo di pensare a possibil nuove saznioni nei confronti del governo Maduro. Una strada ipotizzata anche dall'Unione europea, attraverso l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicureza, Federica Mogherini. Tutte dichiarazioni che il governo venezuelano ha censurato proprio perché in potenziale contrasto con gli sforzi che si stanno conducendo a Barbados. (segue) (Abu)