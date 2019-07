Georgia: seduta plenaria del parlamento georgiano il 29 luglio

- Il parlamento georgiano si riunirà in seduta plenaria il 29 luglio. Il principale argomento di dibattito sarà l'istituzione di una commissione pubblica per valutare l'attuazione del sistema elettorale proporzionale senza soglia di sbarramento e l'abolizione del sistema maggioritario in vista delle elezioni anticipate previste nel 2020. (Res)