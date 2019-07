India: visita premier Modi in Bhutan e ministro degli Esteri Jaishankar in Cina ad agosto

- Il primo ministro indiano Narendra Modi visiterà il Bhutan per due giorni ad agosto. Lo hanno reso noto indiscrezioni della stampa indiana, secondo cui la visita rifletterà l'importanza che Nuova Delhi attribuisce ai suoi rapporti con la nazione himalayana e sottolineerà l'enfasi del governo sulla sua politica 'Neighbourhood First' ('Prima il vicinato'). I due paesi condividono una relazione bilaterale unica e di lunga durata, caratterizzata da fiducia, buona volontà e comprensione reciproca. Il mese scorso, il ministro degli Affari esteri Subrahmanyam Jaishankar ha fatto visita per due giorni in Bhutan nel suo primo viaggio oltremare dopo aver assunto la carica di ministro. Durante la visita, Jaishankar aveva incontrato il primo ministro del Bhutan Lotay Tshering. I due avevano discusso modalità per enfatizzare la cooperazione bilaterale. (segue) (Inn)