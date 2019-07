India: visita premier Modi in Bhutan e ministro degli Esteri Jaishankar in Cina ad agosto (3)

- Modi e Xi hanno deciso al loro ultimo incontro a Biskek a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shangai (Sco) che il prossimo vertice informale dovrebbe ottenere risultati più tangibili dell'ultimo. I due leader hanno chiesto ai loro rappresentanti speciali di "accelerare" le loro discussioni su una risoluzione della questione del confine per "una soluzione giusta, ragionevole ed accettabile per entrambi". Il nuovo termine che è stato utilizzato in quell'occasione è stato "giusto", il che potrebbe indicare che l'India è disponibile ad accettare un accordo sulla questione. (Inn)