Brasile: sospeso aumento tariffa trasporto merci per evitare sciopero camionisti (2)

- Il governo ha scelto di non rischiare e ha chiesto una sospensione della misura alla prima voce di sciopero della categoria. La proposta del governo basava la tariffa minima di trasporto non in base alle fasce di distanza ma calcolando un coefficiente tra tipo di merce trasportata, peso, carico e scarico e la distanza del trasporto. I camionisti, dal canto loro, sostengono che la risoluzione considera solo i costi di trasporto e non tiene conto della remunerazione dei conducenti. L'Agenzia nazionale per il trasporto terrestre (Antt) aveva pubblicato lo scorso 24 aprile, in Gazzetta ufficiale i nuovi valori minimi relativi al trasporto merci su strada con un aumento medio di 4,13 per cento. La revisione dei minimi era stato uno dei punti principali dell'accordo firmato tra i rappresentanti dei camionisti autonomi e il governo per evitare uno sciopero degli autotrasportatori a causa del rincaro del prezzo del diesel. Lo scorso 17 aprile la Petrobras aveva annunciato un aumento del 4,8 per cento del prezzo del diesel nelle raffinerie. I camionisti, minacciando uno sciopero avevano richiesto l'applicazione delle disposizioni contenute nella politica nazionale per le tariffe minime di trasporto su strada, stabilita dalla legge 13.703 del 2018, che determina la revisione dei valori nella tabella ogni volta che si verifichi una fluttuazione superiore al 10 per cento del prezzo del diesel sul mercato nazionale. (segue) (Brb)