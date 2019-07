Brasile: sospeso aumento tariffa trasporto merci per evitare sciopero camionisti (5)

- A maggio del 2018, con uno sciopero nazionale di oltre dieci giorni, la categoria aveva inflitto pesanti problemi all'economica nazionale I camionisti avevano incrociato le braccia e parcheggiato i propri camion lungo le più importanti strade del paese per protestare contro gli aumenti del prezzo del gasolio. Il blocco, che in pochi giorni ha causato il crollo della borsa di San Paolo, l'apprezzamento record del dollaro e una perdita significativa del Pil sul base annuale, fu interrotto a giugno, quando il governo congelò il prezzo del gasolio con sussidi che fissarono la vendita del carburante a 2,0316 real al litro (45 centesimi di euro). Finito il piano di sussidi il prezzo ha ripreso a fluttuare con incrementi che tengono i camionisti sul piede di guerra: nell'anno, il prezzo medio del diesel nelle raffinerie ha raggiunto un aumento del 18,48 per cento raggiungendo i 3.540 (80 centesimi di euro). Innestando una nuova ondata di aumenti e le relative proteste dei camionisti. (Brb)