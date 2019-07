Difesa: governo argentino annuncia acquisto pistole Taser per forze sicurezza

- Il governo argentino ha annunciato l'acquisto di 100 pistole Taser X-26 con 1000 ricariche operazionali e 600 ricariche da addestramento che saranno date in dotazione alle forze di sicurezza. La fornitura, recita una nota del ministero della Sicurezza guidato da Patricia Bullrich, è stata aggiudicata attraverso un bando all'azienda Axon per un prezzo complessivo di circa 130 mila dollari. Secondo quanto riporta il governo, il risparmio ottenuto rispetto al prezzo iniziale è stato di circa il 48 per cento ed il costo per unità delle pistole è stato 862 dollari. Il governo prevede iniziare l'utilizzo di questi dispositivi entro 60 giorni soprattutto per le forze di sicurezza in funzione presso luoghi pubblici strategici, come aeroporti, stazioni e in zone ad alta densità. (segue) (Abu)