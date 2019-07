Medio Oriente: inviato speciale Usa Khalilzad in Afghanistan e Qatar per processo di pace

- Il Rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, si recherà in Afghanistan e in Qatar dal 22 luglio al 1 agosto per facilitare il processo di pace in Afghanistan. Lo rende noto un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. "Il rappresentante speciale per la riconciliazione in Afghanistan Zalmay Khalilzad viaggerà in Afghanistan e in Qatar dal 22 luglio al 1 agosto, nell'ambito di uno sforzo globale per facilitare un processo di pace che ponga fine al conflitto in Afghanistan", si legge nelle nota. "A Kabul, il rappresentante speciale Khalilzad si consulterà da vicino con il governo afgano sui prossimi passi del processo di pace, compresa l'identificazione di una squadra nazionale di negoziazione che può partecipare ai negoziati intra-afgani. Khalilzad coinvolgerà anche rappresentanti della società civile, compresi sostenitori della pace e gruppi per i diritti delle donne, per incoraggiare ulteriormente un'ampia partecipazione al processo di pace. A Doha, riprenderà i colloqui con i talebani", si legge nel comunicato. (Was)