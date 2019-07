Cina: in vigore da oggi dazi antidumping su prodotti acciaio inossidabile da Ue, Giappone, Corea del Sud e Indonesia

- Entrano in vigore oggi i dazi antidumping cinesi su alcuni prodotti in acciaio inossidabile importati dall'Unione europea, dal Giappone, dalla Corea del Sud e dall'Indonesia. Le tariffe antidumping dal 18,1 al 103,1 per cento saranno applicate alle billette di acciaio inossidabile e alle lamiere di acciaio inossidabile laminate a caldo da società dell'Ue e delle tre nazioni asiatiche a partire da oggi, secondo quanto dichiarato dal ministero del Commercio cinese. La decisione segue una indagine antidumping nel luglio dello scorso anno, a seguito di una denuncia presentata dallo Shanxi Taigang Stainless Steel di proprietà dello stato. "L'agenzia investigativa ha emesso un decreto finale che ci sono stati dumping dei prodotti oggetto dell'inchiesta e ha causato danni sostanziali all'industria in Cina", ha affermato il ministero del commercio nella dichiarazione. Le billette di acciaio inossidabile e le lamiere di acciaio inossidabile laminate a caldo sono utilizzate principalmente come materia prima per la produzione di prodotti in acciaio inossidabile laminati a freddo o utilizzati in cantieri navali, contenitori, ferrovie, energia e altre industrie. (Cip)