Venezuela: oggi a Buenos Aires nuova riunione del Gruppo di Lima (2)

- Nella stessa giornata di oggi, 23 luglio, Guaidò ha convocato una grande manifestazione a Caracas. Il leader dell’opposizione ha dichiarato via Twitter che in quell’occasione saranno fatti “annunci importanti” e indicati “i prossimi passi” della lotta. “La nostra speranza rimane intatta e la nostra strategia salda. Abbiamo una forza importante e l’abbiamo aumentata in tutte le aree per fornire soluzioni urgenti alle sofferenze dei venezuelani. Manteniamo la concentrazione e la fiducia”, ha aggiunto il leader ad oggi riconosciuto come capo dello stato trasnistorio da una cinquantina di paesi. (segue) (Abu)