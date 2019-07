Brasile: sospeso aumento tariffa trasporto merci per evitare sciopero camionisti

- Il ministero delle Infrastrutture brasiliano ha chiesto all'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri (Antt) di sospendere le nuove tabelle per il calcolo della tariffa minima per il trasporto di merci, in vigore dal 20 luglio. Con una nota, il ministero ha detto che le nuove regole hanno causato "insoddisfazione in una parte significativa degli agenti di trasporto" e che "le differenze concettuali" relative al valore del trasporto merci e alla tariffa minima devono essere nuovamente discusse con la categoria. Nella lettera indirizzata all'Antt, il ministro Tarcisio Gomes de Freitas ha detto che "il dialogo rimane il principale meccanismo con cui cercheremo il consenso nel settore del trasporto merci. Ecco perché è importante continuare gli incontri. Dall'inizio dell'anno le porte del ministero sono aperte e questo è stato il modo migliore per dare trasparenza alle decisioni prese insieme". Un nuovo ciclo di incontri tra rappresentanti del settore e governo sono in programma per il prossimo mercoledì 24 luglio. (segue) (Brb)