India: previste anche oggi piogge, allarme rosso in Kerala

- Il Dipartimento meteorologico indiano (Imd) ha annunciato per domani acquazzoni estremamente forti nei distretti di Kannur e Kasargod, dopo le 38 persone morte nei giorni scorsi a causa del maltempo. Le piogge sono state incredibilmente forti specialmente nello stato del Kerala, dove è stato annunciato l'allarme rosso in cinque distretti. Le alluvioni sono invece calate in alcune parti dell'Assam. Nell'Uttar Pradesh e nel Rajasthan sono morte 24 persone a causa dei fulmini. In Assam sono morte altre cinque persone. Secondo l'Autorità di gestione dei disastri dello stato dell'Assam (Asdma), sono morte due persone nel distretto di Morigaon e una ognuna nei distretti di Dhemaji, Goalpara e Kamrup. Diciotto dei 33 distretti dello stato rimangono allagati, con conseguenze che colpiscono 3,837 milioni di persone. Le alluvioni sono in calo in cinque distretti ma 2.669 villaggi rimangono sommersi secondo l'Asdma. Centoquarantuno animali sono morti nel Parco nazionale Kaziranga a causa delle piogge.(Inn)