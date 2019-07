Brasile: deforestazione Amazzonia, Bolsonaro critica ancora Inpe per divulgazione dati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati diffusi da Inpe lo scorso 3 luglio, la deforestazione nella foresta amazzonica brasiliana è avanzata per oltre 920 chilometri quadrati nel solo mese di giugno 2019, in crescita dell'88 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. E' l'allarme lanciato dall'Istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe), secondo il quale nella sola giornata di domenica 30 giugno sono stati distrutti oltre 150 chilometri di foresta. Giugno 2019 è stato il mese peggiore da quando è stato creato il sistema di monitoraggio degli allarmi nel 2015. (segue) (Brb)