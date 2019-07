Panama: riciclaggio, presidente Cortizo negli Usa contro inclusione paese in lista nera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur riconoscendo i progressi del paese negli ultimi anni, il Gafi lo scorso giugno ha raccomandato a Panama di impegnarsi maggiormente per migliorare il monitoraggio istituzionale delle società off-shore registrate nel paese e di impegnarsi maggiormente per migliorare le capacità di indagine per prevenite e contrastare il riciclaggio di denaro sporco. Finire nella lista nera del Gafi può peggiorare l'attrattività per gli investimenti nel paese, dal momento che spesso aziende o individui stranieri che investano o trasferiscano denaro a Panama, possono essere penalizzati nei loro paesi di origine. Panama, importante centro finanziario a livello regionale, conta quasi un centinaio di istituzioni bancarie nazionali e straniere i cui affari rappresentano quasi il 10 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) del paese. (Mec)