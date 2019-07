Brasile: sospeso aumento tariffa trasporto merci per evitare sciopero camionisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupato da un possibile sciopero, il governo Bolsonaro aveva cercato una soluzione. Dopo un costruttivo dialogo i rappresentanti dei camionisti autonomi brasiliani e ministro delle Infrastrutture, Tarcisio Freitas avevano raggiunto un'intesa. L'accordo siglato governo e i leader di 11 società di trasporti a livello regionale e nazionale e 8 leader di associazioni di camionisti indipendenti, aveva allontanato la possibilità che gli autotrasportatori possano indire un nuovo blocco per protestare contro le condizioni di lavoro e contro gli aumenti del prezzo del diesel. Un'altra misura richiesta dai camionisti e che il governo aveva deciso di adottare, riguarda i maggiori controlli e sanzioni per quelle società di trasporti che non rispettano le tariffe minime per il trasporto, praticando di fatto una concorrenza sleale a danno soprattutto degli autonomi. Specificamente su questo punto la Antt aveva garantito che sarebbero stati intensificati i controlli e che le multe per quelli che violeranno le tariffe possono variare dai 550 (124 euro) ai 10500 real (2,374 euro). (segue) (Brb)