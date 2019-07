Brasile: sospeso aumento tariffa trasporto merci per evitare sciopero camionisti (4)

- Da mesi il governo studia delle misure per andare incontro alle esigenze dei trasportatori ed evitare uno sciopero che avrebbe conseguenze estremamente negative sull'economia del paese. Lo scorso 15 aprile, il governo aveva anche favorito l'apertura una linea di credito specifica per autotrasportatori autonomi per l'acquisto di pneumatici e la manutenzione dei veicoli. I camionisti potranno accedere a una linea di credito a condizioni agevolate, fino a 30 mila real (l'equivalente di circa 6.800 euro) attraverso la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes). Secondo quanto ha riferito dal ministro, il governo metterà a disposizione 500 milioni di real per aprire la linea di credito cui i camionisti avranno accesso prima attraverso le banche pubbliche (Banca del Brasile e Cassa Economica) e poi anche attraverso le banche commerciali del paese. Oltre alla linea di credito, il governo aveva anche annunciato altre misure per venire incontro alle esigenze del comparto. Il ministro delle Infrastrutture, Tarcisio Freitas, aveva detto che il governo fornirà le risorse per il miglioramento di alcune strade importanti, tra le quali quelle necessari per rifare la pavimentazione della Br-163, che collega la regione agricola del centro-ovest con il nord del paese. Il governo incoraggerà inoltre la creazione di cooperative di camionisti, ha aggiunto ancora il ministro. (segue) (Brb)