Venezuela: Caracas e diverse regioni senza corrente elettrica dopo ennesimo blackout

- La capitale del Venezuela, e almeno 14 regioni, sono rimaste senza corrente elettrica a causa di un ennesimo blackout che ha interessato il paese, dopo quelli avvenuti nei mesi scorsi. Secondo quanto riferito dai media internazionali, le luci si sono spente intorno alle 16:30 (ora locale) di ieri 22 luglio, mandando in tilt le linee 1, 2 e 3 della metropolitana della capitale che hanno sospeso il servizio nelle ore di punta. A marzo un'interruzione dell'elettricità aveva lasciato gran parte della capitale senza energia per una settimana. In quella circostanza il presidente Nicolas Maduro aveva accusato gli Stati Uniti del sabotaggio della diga di Guri, una delle principali fonti di energia del paese. Secondo invece gli oppositori di Maduro il blackout era il risultato di anni di cattiva gestione e di investimenti insufficienti nella rete nazionale. (Abu)