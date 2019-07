Usa: imposte nuove sanzioni a compagnia cinese per trasporto di greggio iraniano

- Gli Stati Uniti hanno sanzionato la società energetica cinese Zhuhai Zhenrong per presunta violazione delle restrizioni imposte al settore petrolifero iraniano: lo ha dichiarato oggi, 22 luglio, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Il segretario, scrive il quotidiano “Wall Street Journal”, ha detto che la società cinese e uno dei suoi dirigenti, Youmin Li, hanno consapevolmente violato le norme che vietano l'importazione di greggio iraniano. "Abbiamo detto che sanzioneremo qualsiasi comportamento sanzionabile, e intendiamo farlo", ha detto Pompeo. La mossa arriva tra le crescenti tensioni tra l'Iran e l'Occidente, nonché tra gli Stati Uniti e la Cina, che hanno da poche settimane riavviato importanti colloqui commerciali. La Cina era uno degli otto paesi a cui gli Stati Uniti aveva inizialmente concesso delle deroghe, scadute il 2 maggio, e non più rinnovate da Washington. La Cina è il più grande importatore di petrolio iraniano. I funzionari di Pechino hanno dichiarato di non essere d'accordo con le sanzioni statunitensi e che continueranno a importare petrolio. (segue) (Was)