Usa: imposte nuove sanzioni a compagnia cinese per trasporto di greggio iraniano (2)

- Pompeo ha dichiarato che le norme doganali stanno funzionando. "Il 90 per cento del greggio iraniano è stato sanzionato e ritirato dal mercato", ha affermato il segretario. La corrispondente perdita di entrate ha costretto il leader del regime iraniano a fare scelte difficili, ha aggiunto Pompeo, sostenendo che Teheran ha dovuto tagliare il bilancio della difesa e alla milizia di Hezbollah - sostenuta dall'Iran in Libano - per le difficoltà a finanziare le sue operazioni. Il segretario di Stato ha anche detto che i recenti sviluppi con l'Iran non possono essere considerati isolatamente, ma sempre interpretati nel contesto dei 40 anni di storia del regime iraniano. (Was)