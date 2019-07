Usa: “Wall Street Journal”, patteggiamento da 5 miliardi di dollari tra Ftc e Facebook

- E' atteso entro pochi giorni l'annuncio del patteggiamento da 5 miliardi di dollari tra Facebook e la Federal Trade Commission (Ftc), l'autorità garante della Concorrenza negli Stati Uniti, per violazione delle informazioni personali, dopo lo scandalo dello scorso marzo "Cambridge Analytica". Secondo quanto riferito dal quotidiano “Washington Post”, il patteggiamento include anche la creazione di un nuovo comitato preposto alla supervisione legata alla tutela della privacy. Lo scorso 12 luglio il “Wsj” aveva scritto che la Ftc aveva votato a favore del patteggiamento con tre voti a favore e due contro. La decisione è passata poi per l'approvazione finale al dipartimento di Giustizia, che raramente respinge gli accordi raggiunti dall'autorità. Se confermata, si tratterebbe della multa più alta mai inflitta dal governo federale contro una società tecnologica, superando di gran lunga i 22 milioni di dollari imposti a Google nel 2012. (segue) (Was)