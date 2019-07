Usa: “Wall Street Journal”, patteggiamento da 5 miliardi di dollari tra Ftc e Facebook (2)

- L'entità della sanzione sottolinea la crescente attenzione tra i funzionari di Washington su come i giganti della Silicon Valley raccolgono, archiviano e usano i dati personale degli utenti. L'Ftc dovrebbe inoltre annunciare presto un patteggiamento con l'unità YouTube di Alphabet per presunte violazioni della tutela della privacy dei minori. Oggi inoltre l'autorità garante Usa ha annunciato un accordo con Equifax da 700 milioni per chiudere le indagini relative a una violazione dei dati del 2017 che ha diffuso informazioni personali di quasi 150 cittadini statunitensi. (Was)