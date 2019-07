Brasile: deforestazione Amazzonia, Bolsonaro critica ancora Inpe per divulgazione dati

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha criticato nuovamente il presidente dell'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe), Ricardo Galvao, per aver divulgato i dati che mostrano una preoccupante accelerazione nel processo di deforestazione della foresta Amazzonia. "Per lo meno, se i dati fossero allarmanti, Galvao dovrebbe, per una questione di responsabilità, rispetto e patriottismo, cercare il suo superiore, in questo caso il ministro e valutare con lui se pubblicare o meno il dato annunciando di doversi preparare perché potrebbero esserci delle critiche. Il modo superficiale in cui si è comportato pone il Brasile in una situazione difficile, queste rivelazioni nuocciono alle persone", ha detto Bolsonaro ai giornalisti fuori dalla chiesa dove si era recato per la santa messa. (segue) (Brb)