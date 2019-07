Brasile: deforestazione Amazzonia, Bolsonaro critica ancora Inpe per divulgazione dati (2)

- Lo scorso venerdì 19 luglio il presidente aveva affermato che il direttore Galvao era un "bugiardo al servizio di qualche Ong", affermando che la deforestazione deve essere combattuta non facendo "campagna contro il Brasile", dal momento che la diffusione di dati allarmanti "danneggia" il paese. Il direttore dell'Inpe Galvao aveva risposto duramente alle critiche del presidente Bolsonaro. Nel corso di un'intervista per il quotidiano "O Estado de Sao Paulo", aveva definito il presidente "pusillanime e codardo" e che le sue affermazioni sembrano "chiacchiere da bar", sottolineando che i dati dell'Inpe sono riconosciuti a livello internazionale e aggiorna ufficialmente il dato della deforestazione dal 1989. "Il signor Jair Bolsonaro deve capire che un presidente della Repubblica non può parlare in pubblico, specialmente in una conferenza stampa, come se fosse in un bar. Ha fatto commenti impropri, infondati e ha fatto attacchi inaccettabili. Non solo per me, ma per le persone che lavorano per la scienza in quel paese", ha affermato Galvao. (segue) (Brb)