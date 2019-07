Panama: riciclaggio, presidente Cortizo negli Usa contro inclusione paese in lista nera

- Il presidente della Repubblica di Panama, Laurentino Cortizo, ha avviato questa mattina a New York, negli Stati Uniti, una serie di incontri istituzionali con un gruppo composto da circa 30 banchieri con il quali aprirà un dialogo nel tentativo di ridurre al minimo gli effetti della recente inclusione del paese nella lista nera delle nazioni che hanno mostrato maggiori carenze nella lotta al riciclaggio di denaro stilata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi). "Siamo arrivati alla nostra prima riunione in programma con Mike Corbat, amministratore delegato di Citibank. Abbiamo dato inizio a un'importante agenda per il nostro paese, facciamo camminare la nostra economia", ha scritto sul proprio profilo Twitter il presidente, sottolineando che l'iniziativa mira ad attrarre investimenti per la nazione e generare posti di lavoro. "Siamo venuti a incontrarci con i responsabili delle più importanti banche per mostrare il nostro impegno nell'adattarci ai requisiti che ci saranno richiesti per uscire da questa lista Gafi nel più breve tempo possibile", ha detto il vice ministro dell'Economia David Saied. (segue) (Mec)