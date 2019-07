Kosovo: dopo le dimissioni di Haradinaj probabili elezioni anticipate a settembre (4)

- Anche il vice leader del Pdk Memli Krasniqi ha auspicato oggi l'avvio di consultazioni immediate per fissare una data per le elezioni. Fonti dell'ufficio di presidenza, citate dall'emittente "Rtk", hanno indicato l'8 settembre quale data più probabile. L'eventualità di portare il paese a elezioni anticipate è stata salutata con favore dalla maggior parte dei partiti politici kosovari, molti dei quali da tempo chiedevano la fine del governo Haradinaj e il ritorno alle urne. Il principale partito di opposizione, Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha invitato il presidente Thaci ad avviare le consultazioni con i partiti politici per fissare una data per le elezioni generali anticipate. Il leader dell'Ldk Isa Mustafa aveva fatto sapere che il suo partito non accetterà altre soluzioni se non le elezioni anticipate. “L’Ldk chiedeva da tempo le dimissioni di questo governo, ma ci dispiace che queste siano avvenute per questo motivo. Sono fermamente convinto che la guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo sia stata equa e pulita, e credo anche che questa volta l'innocenza di Haradinaj sarà dimostrata”, ha scritto Mustafa su Facebook. (segue) (Kop)