Consiglio comunale Milano: approvata all’unanimità delibera per ridurre danno cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Milano un impegno concreto per ridurre il danno causato dai cambiamenti climatici. Lo prevede una mozione dei consiglieri Pd Carlo Monguzzi e Rosario Pantaleo, votata all’unanimità dal Consiglio comunale, che prevede, tra le altre cose, l’acquisto di prodotti a chilometro zero da parte di Milano Ristorazione, misure per ridurre il consumo dell’acqua e un controllo costante della temperatura negli uffici, affinché non sia troppo calda d’inverno e troppo fredda d’estate. Il testo spiega infatti che “negli ultimi anni il clima del pianeta ha dato evidenti segni di cambiamento che, ovviamente, i grandi interessi internazionali e il disinteresse della ‘gente comune’ non hanno preso in considerazione. Tale situazione ha reso ‘necessaria’ l’installazione di sistemi di raffrescamento nei grandi centri commerciali, immobili e appartamenti venendo a creare una situazione di ulteriore calore a causa dello scambio termico tra interni ed esterno”. Valutato poi che “la situazione di cambiamento climatico condiziona anche la disponibilità di acqua non più abbondante come un tempo”, e osservato che “è necessario operare quanto prima per il contenimento del danno ambientale ormai in atto”, l’odg impegna il sindaco e la giunta a una serie di azioni per limitare l’impatto ambientale dei cittadini milanesi e contribuire a una diffusa conoscenza di quanto sta accadendo al pianeta. (segue) (Rem)