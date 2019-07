Consiglio comunale Milano: approvata all’unanimità delibera per ridurre danno cambiamenti climatici (2)

- Tra le misure previste dal testo “l’acquisto di prodotti alimentari utilizzati da Milano Ristorazione privilegiando quelli a chilometro quanto più vicino allo zero e con l’utilizzo limitato e certificato dell’acqua necessaria per irrigazione e trasformazione degli alimenti”, il sostegno “anche con premialità con riduzione dell’Imu i condomini, le singole abitazioni o gli edifici adibiti a uffici o supermercati affinché provvedano alla messa in opera di giardini sulla copertura degli uffici dove possibile”, la sostituzione delle “illuminazioni interne agli uffici comunali da neon a led”. Il testo impegna la giunta anche a “utilizzare per ogni attività di irrigazione acque superficiali al fine di non andare a depauperare le acque di falda; a diffondere nelle scuole attività di educazione civica inerenti il risparmio energetico e dell’acqua al fine di ridurne lo spreco e a predisporre una campagna di controllo costante e precisa per la riduzione della temperatura in tutti gli uffici comunali rendendo impossibile se non agli addetti e per ragioni improrogabili la ariazione in aumento delle temperature in uscita dalle caldaie”. (Rem)