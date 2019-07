Messico: chieste a Usa operazioni contro "crescente" traffico armi oltre sud della frontiera (3)

- I due paesi hanno a inizio giugno stretto un accordo che dovrebbe progressivamente portare a una riduzione dei flussi, grazie soprattutto a uno sforzo di controllo messo in campo dal Messico. Lo stesso Pompeo, riferisce una nota del governo messicano, "ha riconosciuto i significativi progressi fatti" dal paese vicino. Ebrard aveva a sua volta parlato di un calo del 36,2 per cento dei migranti, passati dai 3.380 di giugno a 2.652 del 13 luglio. L'accordo tra Messico e Stati Uniti ha permesso al paese latino di scongiurare l'ipotesi di dover pagare un dazio del 5 per cento alle esportazione di tutti i propri prodotti in Usa. L'idea era quella di mostrare agli Usa - entro 45 giorni da quella data - che con questo piano si è quanto meno in grado di invertire la tendenza e far diminuire i flussi. (segue) (Mec)