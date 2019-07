RPT - Scuola: Città metropolitana Roma, liceo "Socrate" Fiumicino avrà sua sede unica, risolto problema aule

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione testo con correzione alla fonte) "Il Liceo 'Socrate' avrà la sua sede unica e definitiva nello stabile di via Odescalchi. Venerdì scorso, i tecnici del Dipartimento III ex VIII di Città metropolitana di Roma, hanno sottoscritto il verbale di trasferimento in modo che il Liceo "Socrate" potrà utilizzare il nuovo stabile. Tutto questo grazie alla collaborazione con i dipartimenti Patrimonio, servizi educativi e scolastici e Simu di Roma Capitale, oltre che con il Municipio VIII, con i quali si è trovato la soluzione, auspicata qualche mese fa assieme ai dirigenti scolastici degli istituti interessati. Abbiamo conciliato esigenze di spazi con quelle della didattica, con conseguente stabilità degli organici e continuità dei docenti nell'istituto. Un altro passo in avanti che siamo felici di aver portato a termine. Continuiamo a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora e siamo a disposizione delle istituzioni scolastiche per affrontare tutte le problematiche che ci verranno sottoposte". Lo dichiara il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Maria Zotta. (Com)