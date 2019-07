Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi presenta il progetto "+Ricicli+Viaggi". Presente l'assessore alla Città in movimento Linda Meleo Stazione San Giovanni Metro C, ingresso Viale Castrense/ Piazzale Appio. (ore 9.45)- Assemblea capitolina. Campidoglio (ore 15)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, assiste all’udienza per il Giudizio di Parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio. L’evento si svolge presso l’Aula delle Sezioni Riunite, Corte dei Conti. Al termine dell’udienza si svolgerà una conferenza stampa presso la Camera di Consiglio delle Sezioni Riunite. Viale Mazzini 105, Roma. (10.15)- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della “Coppa del Mondo di Canottaggio - Sabaudia 2020” e della firma del protocollo di collaborazione per la buona riuscita dell’evento. Partecipano i sindaci dei Comuni coinvolti e Giada Gervasi, Sindaco di Sabaudia, Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio e Giovanni Malagò, Presidente del Coni. L’evento si svolge a Roma, sede della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212. (ore 14)- L'assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Un Lazio d’amare’, promosso dall'associazione Roma Fotografia. Nel corso della presentazione saranno annunciati i vincitori del contest ‘Canta Un Lazio d'amare’. L’evento si svolge presso la Biblioteca Spinelli della Regione Lazio, Palazzina C, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, Roma. (ore 12) (segue) (Rer)