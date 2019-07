Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Cerimonia di parificazione rendiconto generale della Regione Lazio. Nella sede centrale della Corte dei conti (Aula delle Sezioni riunite), alla presenza delle più alte cariche istituzionali, avrà luogo l’udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018. L’udienza sarà presieduta dal Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio Roberto Benedetti. Svolgerà la requisitoria orale il Procuratore regionale Andrea Lupi. Al termine della cerimonia è programmato un incontro con la stampa nel quale è prevista la presenza del Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Corte dei Conti, sezione regionale controllo Lazio, viale Mazzini 105 (10.30)- Presidio in regione Lazio per la chiusura del reparto di Ostetricia della Clinica Villa Pia, 14 licenziamenti. Cgil Cisl Uil saranno all'assessorato al Lavoro della Regione Lazio per la fase finale della procedura, e contemporaneamente le lavoratrici saranno in presidio di fronte alla sede della presidenza della Regione Lazio. Viale Cristoforo Colombo 212 (ore 10)- Assemblea pubblica con la partecipazione dell'Osservatorio No Tmb, per l'illustrazione del Piano dei siti per il trasbordo e delle aree interessate. All'incontro saranno presenti il direttore della Direzione rifiuti, risanamenti e inquinamenti del Dipartimento ambiente di Roma Capitale dott.ssa Laura D'Aprile, il sindaco Virginia Raggi e il presidente Giovanni Caudo. L’Assemblea è aperta alla partecipazione di tutti. Aula 02 dell'Università Pontificia Salesiana, in Piazza dell'Ateneo Salesiano (ore 18) (segue) (Rer)