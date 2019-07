Usa: amministrazione Trump permetterà rimpatri più rapidi a migranti in tutto il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti dell'Autorità di controllo dell'immigrazione delle dogane (Ice) degli Stati Uniti saranno in grado di arrestare e rimpatriare più rapidamente gli immigrati privi di documenti in tutti gli Stati Uniti, in base a una nuova mossa annunciata oggi, 22 luglio, dall'amministrazione Trump. Come riferisce la stampa statunitense, la nuova politica in materia di immigrazione permetterà alle autorità di non dover attendere la sentenza di un giudice e di procedere più velocemente con una "rimozione rapida", espulsioni che generalmente non sono soggette a revisione giudiziaria e che avvengono più rapidamente. Il dipartimento per la Sicurezza nazionale (Dhs) pubblicherà domani un annuncio nel registro federale. (segue) (Was)