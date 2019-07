Usa: amministrazione Trump permetterà rimpatri più rapidi a migranti in tutto il paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2004, le autorità dell'immigrazione potevano utilizzare il processo di rimozione rapida per gli immigrati non autorizzati arrestati entro 100 miglia (160 km) da un confine terrestre statunitense, entro 14 giorni dall'arrivo. La nuova disposizione si estenderà invece a tutti gli immigrati non autorizzati, in tutto il territorio statunitense, che per evitare il rimpatrio dovranno dimostrare "in modo soddisfacente ad un funzionario dell'immigrazione, che sono stati fisicamente presenti negli Stati Uniti ininterrottamente" per due o più anni. La mossa dell'amministrazione Trump rappresenta l'ultimo tentativo per frenare il flusso migratorio, legale ed illegale, dopo che la scorsa settimana è stato pubblicato un regolamento che impedirà ai migranti che passano attraverso un altro paese in rotta verso gli Stati Uniti di chiedere asilo. (Was)