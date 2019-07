Afghanistan: Trump, “Stati Uniti potrebbero vincere la guerra in una settimana”

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi, 22 luglio, che gli Stati Uniti avrebbero potuto spazzare via l'Afghanistan "dalla faccia della terra" in pochi giorni, ma hanno invece scelto invece di ritirare le sue forze militari dopo quasi due decenni di combattimenti. "Se volessimo combattere una guerra in Afghanistan e vincere, potrei vincere quella guerra in una settimana", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale, durante un incontro con il primo ministro pakistano, Imran Khan. "Non voglio uccidere 10 milioni di persone", ha detto l'inquilino della Casa Bianca. (segue) (Was)