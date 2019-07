Afghanistan: Trump, “Stati Uniti potrebbero vincere la guerra in una settimana” (2)

- La visita di Khan alla Casa Bianca arriva mentre gli Stati Uniti e il Pakistan spingono per un accordo che permetterebbe agli Stati Uniti di continuare a ridurre il numero di truppe in Afghanistan. Ci sono circa 14.000 soldati statunitensi schierati in Afghanistan. "Se volessi vincere quella guerra, l'Afghanistan sarebbe stato spazzato via dalla faccia della terra", ha detto Trump. "Sarebbe finita letteralmente in 10 giorni. Non voglio seguire questa strada”, ha spiegato il presidente. (Was)