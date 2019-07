Usa-Pakistan: Trump si offre di mediare in Kashmir durante incontro con premier Khan (3)

- Khan ha pubblicamente espresso preoccupazione che i recenti scontri tra Pakistan e India si potessero trasformare in una guerra. Quest’anno infatti la tensione è ulteriormente salita quando il 14 febbraio scorso un attentato a Pulwama, rivendicato dall’organizzazione terroristica pakistana Jaish-e-Mohammed (Jem), ha provocato la morte di 40 agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Il 26 febbraio l’Aeronautica indiana ha lanciato un attacco aereo in Pakistan per colpire postazioni di Jem. Il giorno seguente, l’Aeronautica pakistana ha risposto e ha abbattuto un MiG-21 Bison indiano; il pilota, salvatosi con l’espulsione, è stato arrestato e restituito all’India circa 60 ore dopo. (Was)