Venezuela: governo argentino riceve denunce su violazioni diritti umani

- Il governo argentino riceverà denunce su possibili violazioni di diritti umani in Venezuela. Lo ha annunciato il ministero della Giustizia attraverso un comunicato nel quale si invita i cittadini venezuelani residenti in Argentina a "fornire testimonianze e informazioni che considerino utili e pertinenti". Le informazioni raccolte, si legge nella nota del ministero, saranno quindi "analizzate" da un gruppo di esperti interdisciplinare che "valuterà un eventuale invio agli organismi internazionali competenti". Obiettivo dell'iniziativa, è quello di "contribuire a fermare le violazioni e a fare giustizia sugli episodi denunciati in relazione a ciò che occorre in Venezuela", prosegue il documento. Le autorità argentine inoltre, "in caso fosse necessario garantiranno l'anonimato delle persone che si presentino a fornire informazioni, in accordo con gli standard degli organismi internazionali". (segue) (Abu)