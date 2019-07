Venezuela: governo argentino riceve denunce su violazioni diritti umani (2)

- Il programma, sottolinea il governo argentino, prende spunto dalle conclusioni del rapporto dell'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite ed è in linea con gli impegni e gli obblighi internazionali del paese in materia di diritti umani. Le denunce verranno raccolte nel corso di questa settimana e della prossima presso le strutture del Centro di orientamento per i migranti, nella capitale argentina Buenos Aires. Il ministero della Giustizia ha messo a disposizione anche un numero di telefono gratuito per la raccolta di informazioni e l'assistenza alle vittime. Nel documento si ricorda inoltre che l'Argentina, insieme a Perù, Canada, Colombia, Cile e Paraguay, hanno presentato una denuncia contro il governo venezuelano di Nicolas Maduro presso la Corte penale internazionale. (segue) (Abu)