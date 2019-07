Venezuela: governo argentino riceve denunce su violazioni diritti umani (3)

- La crisi venezuelana è d'altronde al centro della nuova riunione che, nella giornata di domani, sosterranno in Argentina i paesi americani aderenti al cosiddetto Gruppo di Lima. All'appuntamento, ospitato a Buenos Aires dal ministro degli Esteri argentino Jorge Faurié, partecipano i rappresentanti di Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Perù, Canada, Honduras, Panama, Paraguay e Santa Lucia. Come osservatori ci saranno l'Ecuador e, per la prima volta, El Salvador. Ai lavori parteciperà in videoconferenza il presidente dell'Assemblea nazionale (An), l'oppositore e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò, e il "rappresentante" del Venezuela da questi nominato, Julio Borges. Attesa anche la presenza del rappresentante speciale dell'Unione europea, Enrique Iglesias. Il ministro Faurié ha ricordato che il "risultato desiderato", ovvero "elezioni e un regime democratico in Venezuela", non è stato ancora raggiunto e che è necessario "mantenere questa pressione e continuare con la ricerca di una soluzione per le elezioni e la fine del madurismo". (segue) (Abu)