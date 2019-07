Venezuela: governo argentino riceve denunce su violazioni diritti umani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo il dossier venezuelano continua ad animare gli incontri di organismi internazionali e multilaterali. A metà mese un gruppo di otto paesi guidato dal Paraguay ha presentato al Consiglio permanente dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) un progetto di risoluzione per condannare le violazioni dei diritti umani, esigere un'indagine in merito e chiedere l'ingresso nel paese della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh). Il testo, presentato dal Paraguay, è appoggiato da Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Stati Uniti e Perù. La richiesta segue la pubblicazione, lo scorso 5 luglio, dell'informativa sui diritti umani nel paese da parte dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet. Il testo è visto dalle opposizioni come una fotografia fedele della situazione di sofferenza che vive il paese, ma è severamente contestato dall'esecutivo di Nicolas Maduro. (segue) (Abu)