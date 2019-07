Fiumicino: Fp Cgil Roma e Lazio, disagi e azioni fuori norma a isola ecologica via del Pesce luna, pronti a mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le ripetute segnalazioni, continuano a verificarsi irregolarità nella gestione del servizio di raccolta a Fiumicino, dopo il sequestro dell'area di via di Pesce Luna. La situazione sta degenerando, con ricadute sul servizio e sulla corretta gestione del personale". Così in una nota Roberto Meroldi e Franco Fanelli, Fp Cgil di Roma e Lazio. "Non comprendiamo i motivi per cui, in un momento come questo dove andrebbe richiesto a tutti il massimo sforzo, e i lavoratori si sono messi a disposizione con grande responsabilità, l'azienda impartisca unilateralmente ferie forzate sia agli impiegati che al personale operativo, fuori da ogni norma contrattuale. Non più tardi di questa mattina siamo intervenuti perché a un lavoratore è stato impedito di entrare nell'area e di prendere regolare servizio nonostante avesse regolarmente timbrato il cartellino presso via della Corona Boreale. Al nostro arrivo, alla presenza di alcuni responsabili, anche a noi è stato negato l'accesso e per evitare che si creassero tensioni, siamo stati costretti a far intervenire le forze dell'ordine per evidenziare quanto stesse accadendo", continua la nota. (segue) (Com)