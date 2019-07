Fiumicino: Fp Cgil Roma e Lazio, disagi e azioni fuori norma a isola ecologica via del Pesce luna, pronti a mobilitazione (2)

- "Come Fp Cgil stiamo intervenendo su più fronti, la nostra azione non si ferma: abbiamo segnalato anche al Comune che metteremo in campo ogni azione possibile per ricondurre alla normalità la situazione. Se prosegue questo clima di non collaborazione, con ricadute pesanti e fuori da ogni regola sulla gestione del lavoro, saremo costretti ad alzare il livello dello scontro. Nonostante le nostre richieste, a tutt'oggi né le aziende né l'Amministrazione comunale hanno dato segnali di disponibilità al confronto. Abbiamo già indetto le assemblee dei lavoratori sui tre turni per spiegare loro cosa sta accadendo e per avere mandato ad aprire l'inevitabile stato di agitazione - continuano i sindacalisti -. Rileviamo che nell'area provvisoriamente messa a disposizione, mancano docce e strutture adeguate per consentire ai lavoratori la vestizione. I più basilari requisiti per la tutela della salute e della sicurezza di operatori che effettuano servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati, attività di per sé ad alto rischio. Se non saranno individuate soluzioni, effettueremo le necessarie denunce alle autorità competenti. Sempre più urgente la convocazione da tutte le parti coinvolte in questa vicenda. Non è ammissibile escludere dalla risoluzione dell'emergenza il confronto con chi rappresenta i lavoratori", hanno concluso Meroldi e Fanelli. (Com)