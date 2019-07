Governo: Di Maio su Siri, massima chiarezza su tentativo di sabotare M5s, sarebbe gravissimo

- Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook ha avvertito: "Se qualcuno ha provato a controllare o sabotare l'azione del Movimento cinque stelle al governo, allora vogliamo la massima chiarezza". Di Maio interviene così in merito agli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'ex sottosegretario Siri da cui emergerebbe che in fase di formazione del governo giallo-verde ci siano stati tentativi di orientare le nomine ai ministeri anche nei confronti del capo politico M5s o successivamente l'azione di governo. Nel sottolineare che si tratterebbe di un fatto "gravissimo", Di Maio ha poi aggiunto: "Mi aspetto e chiederò alla magistratura la massima chiarezza anche se ci sono stati altri tentativi di intervento nei nostri riguardi. Noi siamo molto tranquilli perché il Movimento è stata la forza politica che ha bloccato gli emendamenti sull'eolico che voleva quel signore, Arata, forse per conto di Nicastri". (Rin)