Sicurezza: De Pasquale (FI), voteremo tutti Daspo che giunta di Milano propone con anni di ritardo

- Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale, in una nota si dice favorevole alla proposta della giunta di ampliare le zone in cui si possono elevare gli ordini di allontanamento. "Voteremo tutti i Daspo che la Giunta propone sia pure in ritardo di anni. Chiediamo di intervenire anche sulla movida selvaggia, sulla vendita abusiva di alcolici, sullo spaccio e la prostituzione, sulla sosta delle roulotte". "Faremo poi una operazione verità sugli uomini che saranno chiamati ad attuare le zone Daspo. Al momento abbiamo solo 12 vigili contro la droga e 50 per l'annonaria", conclude il capogruppo azzurro. (com)