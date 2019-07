Usa-Messico: legali di "el Chapo" presentano ricorso contro ergastolo

- I legali di Joaquin Guzman, il narcotrafficante messicano conosciuto con il nomignolo di "El Chapo", hanno presentato ricorso contro la sentenza di ergastolo comminata dalla giustizia statunitense la scorsa settimana. La richiesta, riferiscono i media regionali, è stata consegnata dall'avvocato Marc Fenich alla corte d'appello degli Usa. Secondo quanto riporta il quotidiano "Milenio", è molto probabile che nella richiesta di ricorso, i legali presentino presunte irregolarità nel processo, rilanciando le eccezioni mosse dallo stesso Loera nel corso del dibattimento: l'imputato non avrebbe ricevuto un trattamento adeguato e l'intero processo sarebbe stato per lo più un caso mediatico. "Quando mi hanno estradato negli Usa pensavo che avrebbero applicato un processo giusto in cui la mia fama non prevalesse sule prove, ma non è stato così", recitava un passaggio della lettera che "el Chapo" ha letto dinanzi alla corte. (segue) (Mec)