Usa-Messico: legali di "el Chapo" presentano ricorso contro ergastolo (4)

- La ragione per creare un gruppo binazionale, spiega il mnistro degli Esteri messicano, è proprio nella natura dell'organizzazione criminale guidata da "El Chapo". "Perché esistono informazioni su asset nel sistema finanziario o in altre aree che gli Stati Uniti dovrebbero condivider cohn il Messico, e, allo stesso modo, informazioni rispetto alle attività in Messico che noi dovremmo condividere con loro", ha detto Ebrard tornando a rivendicare "la buona idea" di sviluppare un lavoro "congiunto formale, che renda possibile scambiare informazioni" che altrimenti andrebbero rimarrebbero separate. La settimana scorsa, il presidente Lopez Obrador aveva detto ch eil governo messicano avrebbe lavorato per riportare in patria i soldi confiscati a "el Chapo". "Credo che tutto quello che si confisca e che ha a che vedere con il Messico deve essere restituito al Messico, a tutti i messicani", ha detto il capo dello stato messicano. (Mec)