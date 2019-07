Argentina: Banca centrale congela base monetaria e Tasso di sconto al 58 per cento

- La Banca centrale argentina (Bcra) ha annunciato oggi che il congelamento della base monetaria, fino ad agosto, e il blocco del Tasso ufficiale di sconto al 58 per cento, "fino a quando non verrà pubblicato il prossimo dato ufficiale sull'inflazione". Obiettivo principale della decisione, si legge nel comunicato della Bcra, quello di "garantire il carattere restrittivo della politica monetaria", in un contesto in cui, in vista delle elezioni primarie di agosto e delle presidenziali di ottobre, esiste il pericolo concreto di un ritorno della volatilità. A seconda del risultato delle urne ad agosto, infatti l'autorità monetaria prevede una maggiore o minore pressione svalutativa sulla moneta locale, il peso, nei confronti del dollaro. In caso di una decisa vittoria dell'opposizione si ritiene in questo senso quasi scontato uno scenario di forte instabilità dei mercati. (segue) (Abu)