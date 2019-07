Argentina: Banca centrale congela base monetaria e Tasso di sconto al 58 per cento (4)

- A fronte della forte e persistente pressione alla svalutazione del peso rispetto al dollaro, il Fondo monetario aveva inoltre autorizzato inoltre la Banca centrale argentina (Bcra) a intervenire sul mercato dei futures del dollaro fino a 3,6 miliardi di dollari. In questo modo aumentava di 2,6 miliardi il margine di intervento della Bcra sul mercato dei cambi già concesso previamente in via eccezionale, un fatto che secondo alcuni analisti, risultava in aperta contraddizione con lo statuto dell'organismo che impedisce l'utilizzo di suoi fondi per finanziare fuga di capitali. La valutazione dello staff tecnico dell'Fmi è che una ulteriore svalutazione si riverserebbe anche sul tasso di inflazione e determinerebbe un aumento del rapporto debito/Pil e una maggiore perdita di riserve rispetto a quanto previsto. (Abu)